شاهد.. حزب الله اللبناني يقصف قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية

نشر حزب الله اللبناني صورا قال إنها لعملية استهداف وحدة المراقبة وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون شمالي فلسطين المحتلة.

ووفقا للمقطع الذي نشره الحزب فقد تمت العملية يوم الجمعة 23 أغسطس/آب الجاري. وأظهر الفيديو الصاروخ الذي أطلقه الحزب وهو في طريقه باتجاه الهدف المذكور حتى اصطدامه به ثم أظهرت لقطة أخرى دخانا كثيفا يتصاعد من المكان.

وتقع قاعدة ميرون الإسرائيلية -التي استهدفها حزب الله أكثر من مرة- على بعد 8.5 كيلومترات من الحدود اللبنانية وهي مختصة في المراقبة الجوية وتغطي المنطقة الممتدة باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وشمال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله استهداف القاعدة منذ بدء المواجهات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.