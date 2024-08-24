شاهد.. القسام تستهدف جنود وآليات الاحتلال في تل السلطان

بثت شاشة الجزيرة مقاطع فيديو حصرية حصلت عليها للمعارك بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتظهر المشاهد إغارة عناصر الكتائب على قوة إسرائيلية متحصنة في مدرسة كمال عدوان في رفح، بإطلاق قذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات، ثم الاشتباك مع القوة بالأسلحة الرشاشة من المسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقال أحد العناصر مخاطبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نحن هنا لنزلزلك يا نتنياهو، وها هي آلياتك قربنا ولا تخيفنا، وبإذن الله "سنخبط" على رأسك".

ورصد عناصر الكتائب وجود وتحرك الجنود للتمركز داخل المدرسة، ثم إطلاق قذيفة "تي بي جي" عليهم، إضافة إلى مشاهد الاشتباك بالأسلحة الرشاشة مع من تبقى منهم، ليسقطوا بين قتيل وجريح.

كما أظهرت مقاطع فيديو المشاهد الأخيرة لاستهداف عناصر الكتائب لآليات جيش الاحتلال بحي تل السلطان أيضا، ظهرت خلاله مهارة الرصد والقنص للآليات المدرعة من وسط المباني المدمرة.

ورفع أحد العناصر صوته بالدعاء "اللهم في سبيلك وفي سبيل نصرة دينك"، قبل أن يرصد مدرعة إسرائيلية مختبئة خلف أحد المنازل ويطلق عليها قذيفة دمرتها تماما.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت -في وقت سابق اليوم- "أنها تمكنت من قتل وجرح عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات ضارية بمحور التوغل الجديد شرق دير البلح وسط قطاع غزة"، فيما أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 جنود في معارك وسط القطاع.

وقالت القسام في منشورات عبر منصة تليغرام "إن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في منطقة الجعفراوي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

وأكدت إيقاع قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال، وقالت إنها رصدت هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لنقلهم.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن دبابات إسرائيلية أطلقت قذائفها أثناء توغلها بمنطقة حكر الجامع في دير البلح وسط اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل جديدة وسط القطاع وجنوبه بعدما أرغم السكان والنازحين على النزوح مجددا وقلص مساحة ما يسميها بالمناطق الآمنة.