حزب الله يقصف 11 هدفا وتقديرات بمهاجمته إسرائيل قريبا

أعلن حزب الله مهاجمته 11 هدفا في الجليل ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة شمال إسرائيل، كما نعى مقاتلا قضى متأثرا بجراح أصيب بها في وقت سابق، فيما تحدثت تقديرات إسرائيلية عن عزم حزب الله مهاجمة إسرائيل قريبا في ظل توعده بالرد على اغتيال القيادي البارز في صفوفه فؤاد شكر في بيروت.

وعبر بيانات عدة على تليغرام، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا بالمسيرات الانقضاضية جنودا في موقع هرمون ومقر قيادة اللواء الغربي ‏جنوب مستوطنة يعرا.

وقال حزب الله إنه قصف مواقع حانيتا وزبدين ورمثا وبياض بليدا والراهب. وأعلن أنه استهدف جنودا للاحتلال في محيط موقعي مسغاف عام وحدب يارون، واستهدف بالأسلحة الرشاشة موقع رويسات العلم.

ولفت إلى أن جميع هجماته "أصابت أهدافها بدقة"، وأنها "جاءت دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة‏، وردا على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل الآمنة في جنوب لبنان".

إلى جانب ذلك، أعلن مقتل أحد عناصره يدعى إبراهيم حسن فاضل متأثرا بإصابته في وقت سابق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.

وبذلك يرتفع عدد قتلى حزب الله إلى 429 جراء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي المعسكر المقابل، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات كفرشوبا وكونين ومارون الراس وعيتا الشعب جنوبي لبنان.

وقال مراسل الجزيرة إن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا جنوب لبنان، كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش شن غارات على مناطق عدة جنوبي لبنان.

هجوم وشيك

يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار تقديرات تشير إلى أن حزب الله عازم على مهاجمة إسرائيل قريبا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن حزب الله لم يتراجع عن الهجوم بغض النظر عن المفاوضات المستمرة في القاهرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بهدف التوصل لصفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في غزة.

كما نقلت الهيئة عن مسؤولين أن واشنطن رفعت حالة التأهب وأرسلت رئيس هيئة الأركان المشتركة في زيارة مفاجئة إلى المنطقة.

وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي شاركوا بجلسات تقييم أمنية وسط تقديرات بهجوم قريب لحزب الله.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله مع الجيش الإسرائيلي، قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم من الجانب اللبناني.

ويرهن حزب الله وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها المدعومة أميركيا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.