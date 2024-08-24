انفجار أمام معبد يهودي بفرنسا

قالت السلطات الفرنسية إن سيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز اشتعلتا بعد إضرام النار فيهما صباح اليوم السبت أمام معبد يهودي في مدينة بجنوب فرنسا، وقد أسفر ذلك عن وقوع انفجار.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس بلدية مدينة لا غراند موت التي شهدت الانفجار ستيفان روسينيول قوله إن أحد عناصر الشرطة أصيب في الموقع.

وأدان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الحادث ووصفه "بالعمل الإجرامي".