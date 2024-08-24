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انفجار أمام معبد يهودي بفرنسا

Law enforcement officers stand in front of a synagogue, in background on the right on the photo, following the fire and explosion of cars in La Grande-Motte, south of France, on August 24, 2024. - At least two cars, one containing a gas bottle, were set alight on the morning of August 24, 2024, in front of the synagogue in La Grande-Motte, causing an explosion that injured a local policeman, the French gendarmerie and the town's mayor said. (Photo by Pascal GUYOT / AFP)
السلطات المحلية قالت إن الحادث تسبب في إصابة شرطي فرنسي بجروح (الفرنسية)
24/8/2024-|آخر تحديث: 24/8/202401:05 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت السلطات الفرنسية إن سيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز اشتعلتا بعد إضرام النار فيهما صباح اليوم السبت أمام معبد يهودي في مدينة بجنوب فرنسا، وقد أسفر ذلك عن وقوع انفجار.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس بلدية مدينة لا غراند موت التي شهدت الانفجار ستيفان روسينيول قوله إن أحد عناصر الشرطة أصيب في الموقع.

وأدان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الحادث ووصفه "بالعمل الإجرامي".

المصدر : الفرنسية