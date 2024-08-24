بايدن يتصل بأمير قطر والرئيس المصري لبحث تطورات المفاوضات حول غزة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالين بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

وذكر الديوان الأميري أن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي، بحثا فيه تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر والرئيس الأميركي بحثا جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع.

بدورها، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وبايدن بحثا في اتصال هاتفي تطورات أحدث جولة تفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت أن الرئيسين أكدا أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة يومي 15 و16 أغسطس/آب الجاري جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وفي ختامها أعلن الوسطاء تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديدا لتقليص الفجوات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وقد وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة يوم الخميس للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة، مع توقع استئناف المفاوضات السبت أو غدا الأحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية يوم الجمعة إن "الاجتماعات التي جرت الخميس بين الوفدين المصري والإسرائيلي لم تسفر عن إحراز تقدم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.