السوداني: هناك محاولات لاختزال قضية فلسطين بعمليات تطبيع

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت إن هناك محاولات لاختزال قضية فلسطين بعمليات تطبيع، وإن المجتمع الدولي "فشل في اتخاذ مواقف توقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين".

وأشاد السوداني بدور المدونين في فضح الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا -خلال استقباله صنّاع المحتوى المشاركين في مؤتمر "طريق الطوفان" في العاصمة بغداد- إن المدونين سلطوا الضوء ونقلوا الصورة، وفضحوا الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن هناك ما سماها "محاولات لاختزال القضية الفلسطينية بعملية تطبيع هنا أو هناك" وأن الشعب الفلسطيني "هو صاحب القضية والقرار"، حسب بيان للحكومة العراقية.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني: تزييف الحقائق أخطر من جريمة القتل ونشيد بدور المدونين في فضح الجرائم بحق الفلسطينيين . pic.twitter.com/CQ8YKrpCbf — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 24, 2024

وأضاف السوداني أن المجتمع الدولي والدول الكبرى "فشلت في اتخاذ مواقف توقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين"، مؤكدا أن موقف حكومته يعبر عن موقف كل الشعب العراقي بمختلف شرائحه وأطيافه، وفي مقدمتها المرجعية الدينية العليا والسعي إلى وقف العدوان على غزة".

وبارك رئيس الحكومة العراقية انعقاد مؤتمر "طريق الطوفان" للمدونين والأهداف التي تبناها في نصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني الصامد، موضحا أنه "بفضل عدد من المدونين وصحافة المواطن، جرى نقل الصورة الحقيقية التي تفضح بشاعة الجريمة"، لافتا إلى أن هناك من استشهد من الصحفيين والمدونين الأبرياء وهم ينقلون الحقيقة.

ومطلع الشهر الجاري، أبلغ السوداني وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن منع التصعيد في المنطقة "مرهون فقط بإيقاف العدوان على قطاع غزة، ومنع توسعه إلى لبنان".

كما صوّت أعضاء مجلس النواب العراقي في وقت سابق لصالح مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية، في حين قالت مصادر عراقية يومها إن القانون يستهدف قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع "الكيان الصهيوني" المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه.