استطلاع: نتنياهو يدير الحرب مع حزب الله بشكل سيئ للغاية

أظهرت نتائج استطلاع الرأي، الذي أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية، أن 75% من الإسرائيليين يعتقدون أن حكومة بنيامين نتنياهو تدير الحرب مع حزب الله في الشمال "بشكل سيئ للغاية".

وكشفت النتائج، التي نُشرت مساء أمس الجمعة، عن أن 18% فقط يعتقدون أن الحكومة تدير الحرب "بشكل جيد"، في حين أشار 7% من المستطلعين إلى أنهم "لا يعرفون".

ويأتي هذا الاستطلاع في ظل التصعيد العسكري بين الجيش الإسرائيلي وفصائل لبنانية وفلسطينية، من بينها حزب الله منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يشهد شمال إسرائيل قصفا متبادلا يوميا أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى معظمهم من الجانب اللبناني.

وفي ما يتعلق بالمشهد السياسي، أظهر الاستطلاع أن 55% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، بينما يرى 36% أن الحكومة الحالية يجب أن تستمر في أداء مهامها، فيم حين قال 9% إنهم "لا يعرفون".

وكانت آخر انتخابات تشريعية في إسرائيل قد أجريت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو تضم اليمين الديني والقومي المتطرف، الذي وصفه مسؤولون دوليون، بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنه "الأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل.

وفي ما يتعلق بصفقة الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أيد 59% من الإسرائيليين صفقة إعادة الأسرى المحتجزين في غزة، بينما رفض 21% الصفقة بشروطها الحالية، وقال 20% إنهم "لا يعرفون".

وأشار 59% من الإسرائيليين إلى أن نتنياهو تحركه "اعتبارات سياسية" في تعامله مع ملف الأسرى، بينما يعتقد 37% من المستطلعين أنه يتصرف بناء على "دوافع موضوعية".

وسبق أن هدد كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالاستقالة من الحكومة في حال وافق نتنياهو على صفقة إنهاء الحرب وتبادل الأسرى مع حماس.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس أن وفدا برئاسة خليل الحية سيصل إلى القاهرة مساء اليوم السبت بدعوة من الوسطاء المصريين والقطريين لمتابعة نتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة.

وتأتي الزيارة بعد يومين من وصول وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة بالتزامن مع وصول وفد أميركي للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في ظل توقع استئناف المفاوضات اليوم أو غدا الأحد.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بدعم أميركي على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 133 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 10 آلاف مفقود في ظل دمار واسع النطاق.