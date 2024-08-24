اختفاء إسرائيلييْن في قلقيلية

أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية -اليوم السبت- باختفاء إسرائيليين اثنين دخلا قلقيلية شمالي الضفة الغربية "لإصلاح سيارتهما" مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية التي دخلت المدينة للبحث عنهما تعرضت لإطلاق النار ولم تعثر عليهما.

ومن جهة أخرى، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش قوله "لا نعرف مكان الإسرائيليين اللذين دخلا قلقيلية وعمليات البحث عنهما متواصلة".

#عاجل| قوات كبيرة من جيش الاحتلال تنتشر في مدينة قلقيلية pic.twitter.com/E2KweJbpDj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 24, 2024

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت قلقيلية للبحث عن الإسرائيليين، مشيرة إلى أنها تعرضت لإطلاق عبوة ناسفة.

ولم ترد بعد أي أنباء عما إذا كانت فصائل المقاومة الفلسطينية تقف وراء عملية الاختطاف.

يُذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي قتل مستوطن داخل سيارته في قلقيلية بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين.