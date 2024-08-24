العثور على إسرائيلييْن اختفيا في قلقيلية

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن قوات الأمن عثرت على الإسرائيليين الاثنين اللذين دخلا قلقيلية شمالي الضفة الغربية -اليوم السبت- واختفيا بعد دخولهما المدينة لإصلاح سيارتهما.

ولم يصدر حتى الآن بيان من الجيش الإسرائيلي يوضح حالة الإسرائيليين الاثنين بعد العثور عليهما، أو سبب اختفائهما.

وكانت القناة الـ14 الإسرائيلية أكدت اختفاء الإسرائيليين الاثنين ودخول القوات الإسرائيلية إلى المدينة للبحث عنهما، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي تعرض لإطلاق نار خلال محاولته العثور عليهما.

#عاجل| قوات كبيرة من جيش الاحتلال تنتشر في مدينة قلقيلية pic.twitter.com/E2KweJbpDj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 24, 2024

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت قلقيلية للبحث عن الإسرائيليين، مشيرة إلى أنها تعرضت لإطلاق عبوة ناسفة.

ولم ترد بعد أي أنباء عما إذا كانت فصائل المقاومة الفلسطينية تقف وراء عملية الاختطاف.

يُذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي قتل مستوطن داخل سيارته في قلقيلية بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين.