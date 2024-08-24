أميركا تستهدف قياديا في جماعة مرتبطة بالقاعدة في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن القوات الأميركية نفذت ضربة دقيقة في سوريا أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل أبو عبد الرحمن المكي، وهو زعيم بارز في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة.

وأوضحت القيادة -في بيان- أن المكي كان مسؤولا عن "الإشراف على العمليات الإرهابية" من سوريا، وأن الضربة استهدفته في أثناء قيادته دراجته النارية في ريف إدلب الجنوبي.

وأضافت سنتكوم أن تنظيم "حراس الدين" يتشارك مع تنظيم القاعدة في طموحاته العالمية لشن هجمات ضد المصالح الأميركية والغربية.

بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا لمتابعة النزاع في سوريا، تفاصيل العملية، مشيرا إلى أن المكي، الذي يُعتقد أنه سعودي الجنسية، قُتل إثر استهدافه بضربة جوية نفذتها طائرة مسيّرة يُرجح أنها تابعة للتحالف الدولي.

وأكد المرصد أن الضربة وقعت في منطقة ريف إدلب الجنوبي، التي تسيطر عليها جماعات وفصائل مسلحة، من بينها "حراس الدين".

وتحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 900 جندي في سوريا ضمن التحالف الدولي الذي تم تشكيله عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

ورغم أن التنظيم خسر سيطرته على الأراضي التي كان يحتلها في كل من سوريا والعراق، فإن فلوله ما زالت نشطة في المنطقة، خاصة في مناطق البادية السورية. كما أن الجماعات المسلحة الأخرى مثل "حراس الدين" لا تزال تشكل تهديدا مستمرا.

وتنفذ القوات الأميركية ضربات دورية في سوريا تستهدف مسلحي تنظيم الدولة وكذلك الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتهدف هذه الضربات، وفق التحالف، إلى تحييد التهديدات المستمرة التي تشكلها هذه الجماعات على الأمن الإقليمي والدولي، خاصة ضد الأهداف والمصالح الأميركية والغربية في المنطقة.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار في سوريا ومنع عودة التنظيمات الإرهابية إلى استجماع قوتها وتهديدها للأمن الدولي. وتواجه العمليات العسكرية الأميركية في سوريا تحديات كبيرة، بما في ذلك الطبيعة المعقدة للأطراف المتحاربة والوضع الإنساني الصعب في المناطق المتنازع عليها.