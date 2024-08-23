هيئة أوربية تحذر من خطر سفينة استهدفها الحوثيون

قالت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيديس) اليوم الخميس إن ناقلة النفط (سونيون) صارت تمثل الآن خطرا ملاحيا وبيئيا بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر.

وتبلغ حمولة الناقلة التي ترفع علم اليونان 150 ألف طن من النفط الخام، وقد تسنى إجلاء طاقمها بعد استهدافها بعدة مقذوفات أمس الأربعاء قبالة الحديدة في اليمن.

وسونيون هي ثالث سفينة تديرها شركة دلتا تانكرز، ومقرها في أثينا، تتعرض للهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر. وقالت الشركة في بيان إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق أخمده الطاقم.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الأربعاء أن الهجوم أدى إلى تعطل المحركات. وأوضحت أن السفينة رست الآن وأنه تسنى إجلاء جميع أفراد طاقمها.

وأفاد مصدر بقطاع الأمن البحري بأنها راسية بين اليمن وإريتريا.

وقالت دلتا تانكرز إنها تعكف على خطة لنقل سونيون إلى وجهة أكثر أمانا لإجراء المزيد من الفحوصات والإصلاحات، في حين قالت المهمة الأوروبية إنها استجابت لطلب من ربان السفينة وأرسلت وحدة لإنقاذ الطاقم ونقله إلى جيبوتي.

وأضافت "أثناء الاقتراب من المنطقة، دمرت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيديس) قاربا مسيرا شكل تهديدا للسفينة وطاقمها".

وقالت وزارة الشحن اليونانية إن السفينة كانت تبحر من العراق إلى أجيوي ثيودوروي في اليونان وعلى متنها طاقم مكون من روسيين اثنين و23 فلبينيا.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينة ( SOUNION) ، وسفينة( Sw North Wind I ) التابعتين لشركات تتعامل مع العدو الإسرائيلي وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. 22_08_2024م

pic.twitter.com/IpqwyHLNEe — العميد يحيى سريع (@army21ye) August 22, 2024

الحوثيون: استهداف سفينتين

وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليوم الخميس أنها استهدفت ناقلة النفط (سونيون) في البحر الأحمر، وذلك ضمن حملتها المساندة لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، حيث باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع إنهم نفذوا عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن، استهدفتا سفينتين تجاريتين تتعاملان مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكد سريع استمرار العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة ويرفع الحصار عنه.

وأوضح أن "العملية الأولى استهدفت سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر وهي معرضة للغرق".

وأضاف أن العملية الأخرى "استهدفت سفينة نورث ويند 1 التابعة كذلك لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وقد أصيبت بشكل مباشر ودقيق أثناء إبحارها في خليج عدن والبحر الأحمر".

وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي اليوم الخميس "من ضمن عمليات هذا الأسبوع في الاستهداف للسفن المنتهكة لقرار الحظر على العدو الإسرائيلي، سفينة بعد أن تم تعطيلها بالقصف جرفتها الأمواج"، ولم يذكر اسم السفينة.

ومن خلال شنهم عشرات الهجمات في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أغرق الحوثيون سفينتين واستولوا على أخرى، وقتلوا 3 بحارة على الأقل وتسببوا في اضطراب التجارة العالمية من خلال إجبار الشركات المالكة للسفن على تجنب المرور عبر قناة السويس.

وفي محاولة لمنع هذه الهجمات بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن.

وردا على ذلك، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.