كاتب إسرائيلي يدعو الجيش للخروج عن صمته وتأييد صفقة الأسرى

دعا محلل الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس آموس هارئيل الجيش الإسرائيلي إلى الخروج عن صمته وإبلاغ الإسرائيليين برأيه الصريح في صفقة تبادل للأسرى، ووصفها بحل ينقذ إسرائيل من أزمتها الخانقة ولو مؤقتا.

وفي مقال مطول في هآرتس بعنوان "فرصة الأسرى تنفد وعلى المنظومة الأمنية الحديث علنا"، كتب هارئيل أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيي السنوار يُعوّل على انفجار إقليمي بعدما باتت مفاوضات الأسرى أقرب إلى الفشل منها إلى تحقيق صفقة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يبدي أي مرونة.

وأضاف أن الحديث يدور منذ زمن طويل عن صفقة أسرى بشروط قاسية تشمل وقف إطلاق النار، لكنه يدور أيضا عن احتمال حرب طويلة الأمد تتوسع إلى نزاع إقليمي أكبر.

وذكّر هارئيل برفض نتنياهو إبداء أي مرونة في المفاوضات عندما كرر اعتزام إسرائيل الاحتفاظ بمحوري فيلادلفيا ونتساريم بعد 4 أيام فقط من اختتام مفاوضات في الدوحة وصفها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالفرصة الأخيرة.

وحسب هارئيل، فإن السنوار يبدو مهتما أكثر الآن بمواصلة القتال، كما تبدو واشنطن عاجزة عن إنجاح وساطتها، وستكرس قريبا شغلها الشاغل لتحقيق نصر للمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس، خاصة أن المسألة الفلسطينية بقيت على هامش أولويات مؤتمر الحزب الديمقراطي رغم الاحتجاجات في الشارع الأميركي.

واستغرب المحلل الإسرائيلي عدم إقدام الجيش والكابينت الأمني على اتخاذ قرار بخصوص جبهة الشمال رغم ازدياد التوتر هناك، واحتمالات شن حزب الله وإيران عملا انتقاميا قد يؤدي إلى اشتعال فتيل نزاع إقليمي أوسع. وقال إن "أسماك القرش تشتم رائحة الدم في الماء ولم يشف غليلها كل الخراب الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بـغزة".

تصلب نتنياهو

وأضاف هارئيل أن عائلات الأسرى ترى منعطفا خطيرا بعد استعادة جثث 6 محتجزين، فنتنياهو عاجز عن هزيمة حماس لكنه عرف كيف يستفيد من ملف الأسرى داخليا بإثارة حالة التباس حول هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وإلقاء اللوم في ما حدث على المنظومة الأمنية، وتحويل قضية الأسرى إلى ملف سياسي مثير للانقسام، وإقناع أنصاره بأن فقدان السيطرة على محوري فيلادلفيا ونتساريم يؤثر على وجود إسرائيل ذاتها، حتى لو كان ثمن هذا التصلب مزيدا من الأسرى القتلى.

ونقل عن معلقين سياسيين قناعتهم برغبة نتنياهو في جرّ واشنطن إلى حرب إقليمية شاملة تهاجم فيها البرنامج النووي الإيراني، قائلا إن هذا قد لا يتحقق لكن الأكيد أن حرب الاستنزاف الحالية تخدم نتنياهو تماما وتقدم له ذريعة للحفاظ على جمود كل الجبهات؛ الانتخابات ومحاكمته والتحقيق في الحرب الحالية.

وقال هارئيل إن الصفقة التي عرضتها أم إسرائيلية على السنوار لمبادلة كل الأسرى الفلسطينيين بـ5 من أبناء قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية قد تحققت بشكل ما، فحماس لم تعد العدو المركزي وإنما الجيش وجهاز الأمن العام، وفي كل ذلك يبدو نتنياهو غير معني ولا يدفع ثمنا سياسيا لواحدة من أسوأ الكوارث التي حلت بإسرائيل.

وروى محلل الشؤون العسكرية كيف كان أقارب الأسرى الستة الذين عادوا قتلى يسمعون أصوات الطلقات في القطاع المجاور وهم يدفنون الجثث في غلاف غزة، وكان ذلك تذكيرا بالمسافة القصيرة بين بيوت القتلى وبين الأنفاق التي احتجزوا فيها، ورغم ذلك لم تجد إسرائيل حيلة لإنقاذهم.

"اخرجوا عن صمتكم"

وأضاف هارئيل أن قيادة الأركان في وضع صعب بسبب شعور الإخفاق إثر فشل الجيش في التصدي لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبسبب قناعة تحدوها بأن إسرائيل تواجه فشلا إستراتيجيا يتعمق على جبهات عديدة.

وحسب الكاتب الإسرائيلي، فإن القيادة العليا في الجيش في خلاف عميق مع نتنياهو، وقيادة الأركان -مثلها في ذلك مثل قادة المنظومة الأمنية- مقتنعة أن الحل سيكون -ولو مؤقتا- صفقة أسرى فورية، وإلا سيقتل المزيد من الأسرى.

ويلفت إلى أن هذا الحل المؤقت سيسمح للجيش بالتعافي جنوبا، ويتيح له أيضا إيجاد حل دبلوماسي مرحلي في الشمال يحول دون حرب شاملة تدفع فيها إسرائيل أثمانا غير مسبوقة. وقد أبلغ قادة المنظومة الأمنية نتنياهو وجهة نظرهم هذه في الجلسات المغلقة، لكن نتنياهو يرفض حتى الإقرار صراحة بمسؤوليته عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول كما فعل قائد الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا في خطاب استقالته.

وذكّر هارئيل بما جاء على لسان ضابط في غزة أقرّ بأن الأنفاق فاجأت الجيش بتشعبها الشديد في كل غزة، لكن نتنياهو يريد التمسك بممر نتساريم بزعم منع تنقل مقاتلي حماس إلى شمال غزة، مشيرا إلى أن هذه السيطرة لن تمنع -على الأرجح- تسللهم إلى المناطق الشمالية تحت الأرض.

ودعا هارئيل قادة المنظومة الأمنية إلى الخروج عن صمتهم ومخاطبة الإسرائيليين صراحة وعلنا بالإفصاح عن رأيهم المهني في صفقة الأسرى، وأيضا في مسألة تجنيد الحريديم وعنف المستوطنين في الصفة الغربية.

وأقر الكاتب بثقل وصمة الإخفاق التي تلاحق قيادة الأركان وكبار ضباط الجيش، لكنه يرى أن من واجبهم فعل ذلك لأن أولى خطوات رأب صدع المجتمع الإسرائيلي تتمثل في إعادة الأسرى الأحياء منهم والأموات، قائلا إن المهمة باتت مستعجلة في ضوء سلوك التحالف الحاكم الذي يتجاهل أضرار الحرب ولا يهتم إلا بمصلحة ناخبي الأحزاب التي تشكله.