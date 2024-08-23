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قتلى وجرحى ورهائن في تمرد بسجن روسي

Russian policemen guard the yard of Basmanny district court, where suspects in the killing of Boris Nemtsov were delivered, in Moscow, Russia, 08 March 2015. Russian police detained three suspects in the slaying of prominent opposition politician Boris Nemtsov, Interfax reported, citing the head of the Russian intelligence service and a provincial official in the North Caucasus.
عنصران من الشرطة الروسية في موسكو (الأوروبية-أرشيف)
فهيم الصوراني
23/8/2024-|آخر تحديث: 23/8/202404:58 م (بتوقيت مكة المكرمة)

موسكو- احتجز سجناء في مركز إصلاحي في منطقة "سوروفيكينو" بمقاطعة فولغوغراد جنوبي غرب روسيا عددا من موظفي السجن كرهائن، وسط معلومات أولية عن مقتل أحدهم وإصابة آخرين.

ووقع الحادث بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال اجتماع اللجنة التأديبية للسجن الذي يخضع لحراسة مشددة ويتبع لمصلحة السجون الروسية، التي أكدت أنها تحاول حاليا تحرير الرهائن بمساعدة قوات خاصة.

وذكرت قناة "ماش تليغرام" أن السجناء الذين احتجزوا الرهائن، طالبوا بمبلغ مليوني دولار، ومروحية مع طيار، وممر جوي إلى الجنوب الشرقي لمغادرة البلاد مقابل إطلاق سراح الرهائن.

كما أضافت القناة أن عناصر المجموعة التي قامت بعملية الخطف قدموا أنفسهم على أنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية في روسيا.

ووفق معلومات رسمية، فإن الهجوم بدأه 3 سجناء على الأقل وأدى لمقتل أحد الرهائن، وإصابة 3 بجروح خطيرة.

سجناء يقتلون موظفين في السجن واخذ رهائن يُذكر انهم من تنظم داعش المحظورة في الاتحاد الروسي ويطالبون بمبلغ 2 مليون دولار وطائرة هليكوبتر
مصادر روسية أفادت بمقتل شخص واحد على الأقل خلال عملية احتجاز الرهائن (مواقع التواصل)

مصير مدير السجن

وتضاربت الأنباء حول مصير مدير السجن أندريه ديفياتوف حيث ذكرت مواقع إخبارية أنه تم احتجازه كرهينة، بينما أكدت مصادر أخرى أنه تمكن من الهرب وهو يرقد الآن بالمستشفى في قسم العناية المركزة.

بالإضافة إلى ذلك، نشر موقعا "ريادوفكا" و"أستوروجنا نوفوستي" تسجيلات فيديو تظهر الرهائن وهم يطالبون بتلبية مطالب الخاطفين.

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن عدد المحتجزين كرهائن، أو عدد الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء العملية.

ويقع السجن على مشارف مدينة سوروفيكينو التابعة لمقاطعة فولغوغراد على مشارف مدينة سوروفيكينو، ويخضع لنظام احتجاز صارم، ويضم 1229 سجينا.

المصدر : الجزيرة