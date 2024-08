تحرير الرهائن في سجن فولغوغراد ومقتل الخاطفين

أعلن الحرس الوطني الروسي اليوم الجمعة تحرير الرهائن وقتل السجناء الأربعة الذين احتجزوا حراسا في سجن بمنطقة فولغوغراد جنوب غرب روسيا.

وقال الحرس الوطني على تليغرام: "قام قناصة الوحدات الخاصة للحرس الوطني الروسي في منطقة فولغوغراد بتحييد 4 سجناء كانوا يحتجزون موظفي السجن كرهائن باستهدافهم بـ4 طلقات دقيقة. وتم إطلاق سراح الرهائن".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة نت فهيم الصوراني باحتجاز سجناء في مركز إصلاحي في منطقة "سوروفيكينو" بمقاطعة فولغوغراد عددا من موظفي السجن كرهائن.

وقال المراسل إن الحادث وقع بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال اجتماع اللجنة التأديبية للسجن الذي يخضع لحراسة مشددة ويتبع لمصلحة السجون الروسية، التي أكدت أنها حاولت تحرير الرهائن بمساعدة قوات خاصة.

وذكرت قناة "ماش تليغرام" أن السجناء الذين احتجزوا الرهائن، طالبوا بمبلغ مليوني دولار، ومروحية مع طيار، وممر جوي إلى الجنوب الشرقي لمغادرة البلاد مقابل إطلاق سراح الرهائن.

كما أضافت القناة أن عناصر المجموعة التي قامت بعملية الخطف قدموا أنفسهم على أنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية في روسيا.

ووفق معلومات رسمية، فإن الهجوم بدأه 3 سجناء على الأقل وأدى لمقتل أحد الرهائن، وإصابة 3 بجروح خطيرة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي تم خلاله بحث عملية احتجاز الرهائن، طلب الرئيس فلاديمير بوتين تقريرا من وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف.

🇷🇺 Hostage Situation at Penal Colony No. 19 in the Volgograd Region: Details On The Rescue Operation

➡️The assault lasted about 30 minutes. All staff members taken hostage at Penal Colony No. 19 were rescued during the operation.

➡️Russian National Guard snipers neutralized… pic.twitter.com/ugno2yDlJ2

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 23, 2024