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عاجل | وكالة نوفوستي الروسية: سجناء في سجن بمقاطعة فولغوغراد يحتجزون رهائن وأنباء عن وقوع إصابات

23/8/2024-|آخر تحديث: 23/8/202401:50 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة