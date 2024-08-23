سجناء يحتجزون رهائن في روسيا

أفادت وسائل إعلام روسية بأن سجناء احتجزوا اليوم الجمعة رهائن من موظفي السجن في مقاطعة فولغوغراد جنوبي غربي روسيا.

وقالت وكالة تاس إن أحد موظفي سجن "آي كي-19″، الذي يقع في مدينة سوروفيكينو ويعرف بقواعده الصارمة، قتل خلال التمرد.

كما ذكرت وكالة ريا نوفوستي تمرد عدد من السجناء، وأكدت بدورها وقوع إصابات.

من جهتها، قالت إداراة السجون في بيان إن احتجاز الرهائن جرى خلال جلسة للجنة التأديبية.

وأضافت الإدارة الروسية أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات لتحرير الرهائن، مؤكدة وقوع خسائر خلال الحادثة.

ونشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا مقطع فيديو يظهر احتجاز عناصر بزي أمني.

وأفادت بعض التقارير غير المؤكدة بأن عدة قتلى سقطوا داخل السجن.