اغتيال مسؤول أمني جنوب شرقي إيران

اغتال مسلحون اليوم الجمعة نائب رئيس شرطة أمن مدينة خاش التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وقالت وكالة أنباء تسنيم إن "إرهابيين قاموا اليوم بعد الظهر باغتيال حسين بيري نائب رئيس شرطة أمن مدينة خاش بالقرب من منزله.

وذكرت الوكالة أن بيري "كان يرتدي ملابس مدنية أثناء أداء مهامه خلال صلاة الجمعة، وبعد انتهاء المهمة تعرض للاغتيال على يد الإرهابيين، مما أدى إلى استشهاده".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت قتل 11 شرطيا وأصيب آخرون بجروح جراء هجوم مسلح على مقر شرطة في مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان.

وحسب إعلام محلي، تبنى الهجوم تنظيم يسمي نفسه "جيش العدل" يقول إنه "يدافع عن حقوق البلوش السُنة"، وهو تنظيم مدرج في قائمة الإرهاب بإيران ويتركز بشكل أساسي بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وسبق للتنظيم أن تبنى خطف 12 شرطيا وجنديا إيرانيا في المحافظة نفسها في أكتوبر/تشرين الأول 2018. كما قتل التنظيم شرطيين في يوليو/تموز 2023 في هجوم استهدف مركزا للشرطة في زاهدان كبرى مدن المحافظة.

وتشهد منطقة سيستان بلوشستان الصحراوية المترامية الأطراف، مواجهات متكررة بين القوى الأمنية من جهة ومهربي مخدرات ومتمردين من أقلية البلوش وجماعات سنية متطرفة. وهي من أفقر محافظات البلاد، وينتمي غالبية سكانها إلى إثنية البلوش السنية في حين أن غالبية سكان البلاد من الشيعة.