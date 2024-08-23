هاريس تعد بأن تكون رئيسة لجميع الأميركيين وتحذّر من ترامب

تتوجه كامالا هاريس خلال خطاب تلقيه في مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو، حيث ستحرص على "أن تكون رئيسة لجميع الأميركيين"، وفق مقتطفات من كلمتها نُشرت مسبقا.

وستقول المرشحة الديمقراطية إن انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستكون فرصة "لرسم مسار جديد".

وتضيف "أعلم أن هناك أشخاصا من وجهات نظر سياسية مختلفة يشاهدون الليلة. أريدكم أن تعرفوا: أعدكم بأن أكون رئيسة لجميع الأميركيين".

وستشدد هاريس، وفق مقتطفات خطابها، على أن الرئيس السابق دونالد ترامب "ليس رجلا جادا، لكن عواقب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ستكون خطيرة جدا".

وستقبل هاريس (59 عاما) رسميا تسمية الحزب الديمقراطي لها مرشحة للانتخابات الرئاسية، مستندة إلى الأمل الذي أحيته في صفوف معسكرها.

ويقول الخبير السياسي لاري ساباتو "ثمة فرصة وحيدة لا تتكرر لترك انطباع أول جيد"، مضيفا "رأى الناخبون أسلوب كامالا. هم الآن بحاجة إلى برنامج كامالا".

ويأتي خطاب هاريس في ختام مؤتمر طغت عليه الحماسة واجتذب ملايين المشاهدين كل مساء، في وقت اعتلى فيه متحدثون بارزون المنصة.

وستستغل المرشحة الديمقراطية هذا الجمهور لتقدّم نفسها إلى بلد لا يعرفها بالضرورة جيدا بعدما أمضت نحو 4 سنوات في منصب نائب الرئيس جو بايدن، الذي انسحب من سباق الانتخابات لصالحها بعد ضغط كبير من الحزب الديمقراطي.

ووفقا لمعاونين لهاريس، فإنها تخطط للحديث عن حياتها كونها ابنة لأب من جامايكا وأم من الهند، وستستعرض خططها للتعامل مع ارتفاع التكاليف وتعزيز الحريات الشخصية، بما في ذلك حقوق الإجهاض.