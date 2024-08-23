الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل جندي وإصابة 4 بمعارك في غزة

أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 4 بجروح خطرة في معارك وسط قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان فصائل المقاومة أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة وفي مدينة رفح.

وقال هيئة البث الإسرائيلية إن الجندي قتل جراء انفجار عبوة ناسفة في معارك بحي الزيتون في مدينة غزة، مشيرة إلى إصابة 12 جنديا بينهم 4 بحالة خطرة و3 جراحهم متوسطة بانفجار عبوة في حي الزيتون بمدينة غزة اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر نفسه أن قوة الاحتياط المستهدفة كانت بمهمة لتوسيع محور نتساريم عبر نسف مبان في حي الزيتون.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوة من جنود الاحتياط كانت تمشط مباني بحي الزيتون قبل أن تصل إلى مبنى تبين أنه مفخخ.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة وفي مدينة رفح، في حين أجلت مروحيات إسرائيلية العسكريين الجرحى.

مصادر عبرية: الجندي "أفيتار عتوار" الذي أعلن جيش الاحتلال مقتله وإصابة آخرين، بكمين للمــ ــقاومة في قطاع غزة. pic.twitter.com/HfuEqimQQ5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 23, 2024

وقالت الكتائب -في بيان عبر تطبيق تليغرام- إنها خاضت اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب حي الزيتون (جنوب شرقي مدينة غزة).

وأضافت أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، وأكدت هبوط طائرات إسعاف لإجلائهم.

وقالت مصادر إسرائيلية إن ما بين 10 و15 جنديا -حالة بعضهم خطيرة- نقلوا للمستشفيات إثر استهدافهم بصواريخ مضادة للدروع في قطاع غزة.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن 5 مروحيات نقلت الجنود المصابين إلى مستشفيات في بئر السبع وتل أبيب والقدس المحتلة.

وفي الإطار نفسه، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بمقتل 3 جنود وإصابة 6 آخرين في غزة.

حدث أمني

وكان موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي أفاد بوقوع "حدث أمني صعب" في غزة، وأشار إلى أنباء عن تعرض الجيش لكمين.

كما نقلت قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال وقعت بكمين في حي الزيتون، مشيرة إلى هبوط مروحيات عسكرية في محور نتساريم جنوب مدينة غزة لنقل قتلى وجرحى.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال المتوغلين جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، مشيرة إلى أنها استهدفتهم بقذائف الهاون.

وفي بيان آخر، أعلنت القسام أنها استهدفت أمس -بقذيفة مضادة للأفراد- قوة إسرائيلية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان في حي تل السلطان غربي رفح، ثم اشتبكت مع عناصرها من المسافة صفر وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن 695 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب وأصيب 645 آخرون بجروح خطيرة.

وإجمالا، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى المعلن منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، 696 بينهم 333 بالمعارك البرية في غزة منذ 27 من الشهر ذاته، وفق بيانات رسمية نشرها جيش الاحتلال، في حين وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4357، بينهم 2232 في المعارك البرية.