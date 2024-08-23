الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل جندي وإصابة 12 بمعارك في غزة

أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 12 بجروح في معارك وسط قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان فصائل المقاومة أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة وفي مدينة رفح.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجندي قتل جراء انفجار عبوة ناسفة في معارك بحي الزيتون في مدينة غزة، مشيرة إلى إصابة 12 جنديا بينهم 4 بحالة خطرة و3 جراحهم متوسطة بانفجار عبوة في حي الزيتون بمدينة غزة اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر نفسه أن قوة الاحتياط المستهدفة كانت بمهمة لتوسيع محور نتساريم عبر نسف مبان في حي الزيتون.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوة من جنود الاحتياط كانت تمشط مباني بحي الزيتون قبل أن تصل إلى مبنى تبين أنه مفخخ، ما تسبب في وقوع الإصابات.

وقد أعلنت مصادر إسرائيلية أن خمس مروحيات عسكرية حطت اليوم في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع، وفي "شعاري تسيديك" بالقدس، ومستشفيي "بيلنسون" و"إيخيلوف" في تل ابيب.

ونقلت المروحيات جنودا إسرائيليين أصيبوا في قطاع غزة. وقالت المصادر الإسرائيلية إن ما بين عشرة جنود وخمسة عشرة جنديا نُقلوا تباعا على متن المروحيات الخمس، ووصفت جراحهم بعضهم بالخطرة، إثر استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية من نوع "أر بي جي".

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة وفي مدينة رفح، في حين أجلت مروحيات إسرائيلية العسكريين الجرحى.

مصادر عبرية: الجندي "أفيتار عتوار" الذي أعلن جيش الاحتلال مقتله وإصابة آخرين، بكمين للمــ ــقاومة في قطاع غزة. pic.twitter.com/HfuEqimQQ5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 23, 2024

وقالت الكتائب -في بيان عبر تطبيق تليغرام- إنها خاضت اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب حي الزيتون (جنوب شرقي مدينة غزة).

وأضافت أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، وأكدت هبوط طائرات إسعاف لإجلائهم.

من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع الجنود الإسرائليين المتوغلين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأضافت سرايا القدس أنها قصفت خلال مواجهات حي الزيتون الجنود الإسرائيليين وآلياتهم بقذائف الهاون. كما أعلنت سرايا القدس قصف "أسدود" و"عسقلان" والمغتصبات الصهيونية في غلاف غزة برشقات صاروخية

وفي بيان آخر، أعلنت القسام أنها استهدفت أمس -بقذيفة مضادة للأفراد- قوة إسرائيلية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان في حي تل السلطان غربي رفح، ثم اشتبكت مع عناصرها من المسافة صفر وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

حدث أمني

وكان موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي أفاد بوقوع "حدث أمني صعب" في غزة، وأشار إلى أنباء عن تعرض الجيش لكمين.

كما نقلت قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال وقعت بكمين في حي الزيتون، مشيرة إلى هبوط مروحيات عسكرية في محور نتساريم جنوب مدينة غزة لنقل قتلى وجرحى.

وإجمالا، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى المعلن منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، 696 ضابطا وجندي بينهم 333 بالمعارك البرية في غزة منذ 27 من الشهر ذاته، وفق بيانات رسمية نشرها جيش الاحتلال، في حين وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4357، بينهم 2232 في المعارك البرية، ومن بين هؤلاء، 645 عسكريا مصابون بجروح خطرة.