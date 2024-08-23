شاهد.. القسام تستهدف جنود الاحتلال بمحور "نتساريم" بطائرة "زواري" انتحارية
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23/8/2024
بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد فيديو لاستهداف عناصرها مركز قيادة وسيطرة وحشودا لجنود الاحتلال في محور نتساريم بطائرة انتحارية من طراز "زواري".
وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق -اليوم الجمعة- أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة وفي مدينة رفح، في حين أجلت مروحيات إسرائيلية العسكريين الجرحى.
وقالت الكتائب -في بيان عبر تطبيق تليغرام- إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب حي الزيتون (جنوب شرقي مدينة غزة).
وأضافت أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، وأكدت هبوط طائرات إسعاف لإجلائهم.
المصدر : الجزيرة