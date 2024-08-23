شاهد.. القسام تستهدف جنود الاحتلال بمحور "نتساريم" بطائرة "زواري" انتحارية

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد فيديو لاستهداف عناصرها مركز قيادة وسيطرة وحشودا لجنود الاحتلال في محور نتساريم بطائرة انتحارية من طراز "زواري".

وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق -اليوم الجمعة- أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة وفي مدينة رفح، في حين أجلت مروحيات إسرائيلية العسكريين الجرحى.

وقالت الكتائب -في بيان عبر تطبيق تليغرام- إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب حي الزيتون (جنوب شرقي مدينة غزة).

وأضافت أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، وأكدت هبوط طائرات إسعاف لإجلائهم.