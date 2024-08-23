حماس تطالب المنسق الأممي بالتراجع عن "مغالطاته"

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما سمتها المغالطات التي قدمها أمس الخميس المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أثناء تقديمه إحاطة لمجلس الأمن حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

وفي بيان للحركة، طالب عضو المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة الدكتور باسم نعيم بالتراجع عن هذه المغالطات والالتزام بحدود المهمة الموكلة إليه كوسيط دولي مرجعيته القانون الدولي وسياسات الأمم المتحدة.

واعتبر نعيم أن وينسلاند "يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، ويخالف صريح القانون الدولي ويتجاوز حتى موقف الأمم المتحدة"، مضيفا أنه "يتبنى رواية الاحتلال التي يروجها لتبرير عدوانه على شعبنا في كل المناطق".

وأكد نعيم أن وينسلاند تبنى رواية الاحتلال فيما يتعلق بمراكز الإيواء والمباني المدنية ومقار الأمم المتحدة، حيث ادعى أنها تستعمل لأغراض عسكرية بدون أي دليل، وهذه هي رواية الاحتلال التي لم يثبتها في أي مرة، وهو بذلك يعطي الاحتلال الذرائع لاستمرار القصف وقتل المدنيين الفلسطينيين، وتغافل عن كل الصور والفيديوهات التي تثبت استعمال جيش الاحتلال للمدارس والجامعات ومنازل المواطنين وحتى المقرات الأممية كقواعد عسكرية.

وأوضح بيان حماس أن وينسلاند تبنى رواية الاحتلال في مبررات عدوانه على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بأن قتل الناس وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، يأتيان في إطار ملاحقة قوى المقاومة، ونسي أن أكثر من 20 ألف فلسطيني استشهدوا خلال الأعوام الماضية في كل شوارع وأزقة وبيوت الضفة المحتلة بدون أي مبررات، سوى كونهم فلسطينيين يعيشون في وطنهم.

واعتبر نعيم في البيان أن وصف مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال بالإرهاب في الوقت الذي يصف فيه إرهاب الدولة -الذي يمارسه المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال ووزراء حكومته- بالعنف.

وقال نعيم إن وينسلاند تحدث بشغف حول معاناة الأسرى لدى المقاومة، ونسي أن آلاف الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال منذ عقود يعيشون في ظروف لا تليق بالبشر، وخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما وصل للإعلام وأصبح معروفا لدى الجميع عن الممارسات المروعة وغير الأخلاقية التي ترعاها الدولة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وأضاف البيان أن المنسق الأممي تجاهل بشكل متكرر ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) من محاولات الكيان الصهيوني لتقويض عملها في الأراضي الفلسطينية بل وشطبها تماما، وخاصة في قطاع غزة في ظل أكبر أزمة إنسانية يمر بها القطاع.