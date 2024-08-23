جرحى في قصف إسرائيلي وسط سوريا

أصيب 7 مدنيين جراء قصف جوي شنه سلاح الجو الإسرائيلي على عدد من المواقع وسط سوريا.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع في المنطقة الوسطى".

وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، وأدى الهجوم إلى إصابة 7 مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية.

وذكرت تقارير أن الغارات الجوية الإسرائيلية الجديدة استهدفت مواقع بريفي حمص وحماة.

وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا في إطار ما تقول إنها حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك، لكنها نادرا ما تعلق على ضرباتها في سوريا.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أدى لمقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، وهو ما دفع طهران للرد بضربات غير مسبوقة استهدفت إسرائيل.