تنقل خسائر الاحتلال بغزة.. ماذا تعرف عن مروحيات "يسعور"؟

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن مروحيات "سي إتش-35″ (CH-35) المعروفة بـ"يسعور" إسرائيليا تستخدم لعمليات النقل العسكرية بما فيها النقل الطبي.

وأوضح الفلاحي -خلال تحليله المشهد العسكري بغزة- أن طول المروحية يقارب 29 مترا وعرضها 7 أمتار مثل ارتفاعها.

وأشار إلى أن المروحية لديها أنواع مختلفة أكبر حجما قد تصل إلى 9 أمتار، ويمكن أن تحمل أرقاما أكبر تفوق 35 جنديا.

جاء حديث الفلاحي بعد حديث مصادر إعلامية إسرائيلية عن نقل 5 مروحيات إلى المستشفيات ما بين 10 و15 جنديا بعضهم خطيرة إثر استهدافهم خلال معارك بقطاع غزة بصواريخ مضادة للدروع.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد قالت في وقت سابق اليوم إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم، مؤكدة هبوط طائرة "يسعور" لإخلائهم.

ولفت الخبير العسكري إلى أن طبيعة الإعلان يؤكد أنه لا توجد إحصائية دقيقة حول حجم الخسائر، كما أنه تخلو من عدد القتلى، مؤكدا أن كل هذا يعطي دلالة على التخبط الإسرائيلي في ظل اشتعال المعارك في تل الهوى والزيتون ومحور نتساريم بغزة وأيضا في رفح وخان يونس جنوبا.

وشدد على أن عمليات المقاومة تحولت من الدفاع إلى الهجوم بخوضها اشتباكات من مسافة قصيرة، وهو ما يفسر تعرض جيش الاحتلال لخسائر كبيرة.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 695 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب، في حين أصيب 4357 جنديا وضابطا منهم 2232 خلال العملية البرية في القطاع، والتي بدأت أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.