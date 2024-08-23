ترامب: هاريس تسببت في هجوم 7 أكتوبر

اتهم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بأنها تسببت في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

وفي سلسلة منشورات ساخرة على منصته "تروث سوشال" قال الرئيس الأميركي السابق إن "هاريس تكره إسرائيل ولم تحضر كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس".

وأضاف ترامب بأن "هاريس تسببت في هجوم 7 أكتوبر وأنا جعلت إيران مفلسة ولم يكن لديها أموال لترسلها لحزب الله".

وحذر المرشح الجمهوري من أنه لن يكون هناك مستقبل تحت قيادة هاريس في حال فوزها بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لأنها ستأخذ أميركا إلى حرب عالمية ثالثة تكون نووية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن منافسته الديمقراطية لم تقدم أي إنجازات للأميركيين خلال السنوات الثلاث الماضية التي أمضتها نائبة للرئيس.

واعتبر ترامب -أمام حشد انتخابي بولاية كارولينا الشمالية أن العالم كان آمناً عندما كان رئيسا، وأن الولايات المتحدة فقدت مكانتها جراء انسحاب إدارة جو بايدن وهاريس من أفغانستان واصفاً الانسحاب بالكارثي.