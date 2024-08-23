الناتو يرفع المستوى الأمني في قاعدته بألمانيا بسبب "تهديد محتمل"

رفع حلف شمال الأطلسي (ناتو) المستوى الأمني في قاعدة غيلينكيرشن الجوية الواقعة غربي ألمانيا بسبب "تهديد محتمل" حسبما أعلنت القاعدة في بيان على منصة إكس الجمعة.

وقال البيان إن القرار اتخذ "بناء على معلومات لأجهزة الاستخبارات" مضيفا أن جميع الموظفين "غير الأساسيين" أرسلوا إلى منازلهم في إجراء احترازي، مؤكدا أن "العمليات مستمرة كما هو مخطط لها".

ويأتي هذا الإعلان بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من حادثة في قاعدة عسكرية بمدينة كولونيا المجاورة كانت أُغلِقت مؤقتا بعد الاشتباه بعملية تخريب في إمدادات المياه.

لكن الجيش الألماني أشار لاحقا إلى أن نتائج الاختبارات أظهرت أن مياه الصنابير غير ملوثة.

وفي واقعة أخرى، حاول شخص دخول قاعدة لحلف الأطلسي في بلدة غيلينكيرشن الأسبوع الماضي وفق ما أعلن الحلف في بيان.

وبعد إغلاقها، رفعت القاعدة التابعة للناتو مستوى التأهب الأمني، وأجرت فحوصا روتينية لإمدادات المياه، لكنها أشارت إلى عدم وجود أسباب تدعوها للقلق بشأن الإمدادات.

وفي أبريل/نيسان، أوقف شخصان من أصل ألماني روسي للاشتباه في تجسسهما لمصلحة موسكو والتخطيط لهجمات في ألمانيا إحداها على منشآت تابعة للجيش الأميركي لتقويض الدعم العسكري لأوكرانيا.

وتعيش ألمانيا -الحليف الرئيسي لكييف- في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي أعمال تخريب وهجمات على المنشآت العسكرية في البلاد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.