الجيش الأميركي يعلن تدمير 3 مُسيرات للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر اليوم الجمعة، تدمير 3 مُسيّرات لجماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية خلال 24 ساعة.

وقالت سنتكوم، في منشور عبر منصة إكس، إن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية من تدمير طائرتين مُسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر.

كما تمكنت من تدمير طائرة مُسيرة ثالثة تابعة للجماعة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.

واعتبرت سنتكوم أن تلك المُسيرات شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

فيما لم يعلّق الحوثيون على بيان القيادة المركزية الأميركية.

