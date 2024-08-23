الجيش الأميركي يعلن تدمير 3 مُسيرات للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر اليوم الجمعة، تدمير 3 مُسيّرات لجماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية خلال 24 ساعة.

وقالت سنتكوم، في منشور عبر منصة إكس، إن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية من تدمير طائرتين مُسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر.

كما تمكنت من تدمير طائرة مُسيرة ثالثة تابعة للجماعة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.

واعتبرت سنتكوم أن تلك المُسيرات شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

فيما لم يعلّق الحوثيون على بيان القيادة المركزية الأميركية.

August 22 U.S. Central Command Update In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAV) over the Red Sea and one UAV in a Houthi-controlled area of Yemen. It was determined these… pic.twitter.com/HqEegQc5MJ — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 22, 2024

وكان الحوثيون أعلنوا، أمس الخميس، استهداف سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن بصواريخ وزوارق وطائرات مُسيرة لانتهاكهما قرار الجماعة الذي يحظر التوجه إلى موانئ إسرائيل، وفق ما ورد في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع.

وأكد سريع أن جماعته مستمرة في "فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، واستهداف كافة السفن المرتبطة به وتلك المملوكة لشركات تتعامل معه".

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومُسيرات سفن شحن إسرائيلية وأخرى مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف حارس الازدهار بقيادة واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة باليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.