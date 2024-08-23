الاحتلال يقتحم شرق قلقيلية والمستوطنون يخطفون فلسطينييْن بأريحا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة بلدة شرق قلقيلية، فيما خطف مستوطنون يهود شابين فلسطينيين في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عزون شرقي قلقيلية بالضفة الغربية وأطلقت الرصاص الحي.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي اقتحامات واعتقالات في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع عدوانها المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مستوطنين اختطفوا شابين فلسطينيين شمالي مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية بعد اقتحام تجمع بدوي شمال غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اختطفوا فلسطينيين اثنين على طريق العوجا، ونقلوهما إلى جهة مجهولة، بعد مصادرة اللوحة الخاصة بمركبتهما وإطلاق النار عليها.

ويشار إلى أن الشابين أسيران محرران من مخيم الفوار جنوب الخليل، وقد عبرت عائلتاهما عن قلقهما على حياتهما. ونقلت وفا عن مصادر أمنية أن الشابين هما عدي حسني النجار، ورمضان جميل نصار.

من جهته، قال المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار إن الشابين من مخيم الفوار جنوبي الضفة الغربية، وسبق أن تعرضا للاعتقال من الجيش الإسرائيلي.

وأضاف بعد أن كان موجودا في منزلي الشابين، أن عائلتيهما تجريان اتصالات مع جميع الجهات لمعرفة مصيرهما وأي معلومات عنهما.

وتداول ناشطون على منصات التواصل مقطع فيديو يتحدث فيه شاب عن تعرض سيارته لإطلاق النار من قبل مستوطنين واقتلاع لوحتي تسجيلها، واختطاف شابين.

تفجير آلية عسكرية

من جانبها، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- صورا قالت إنها لقيام مقاتليها في الضفة الغربية "كتيبة طوباس" بتفجير آلية عسكرية إسرائيلية عند مفرق العقبة، أثناء تصديهم لآليات الاحتلال التي اقتحمت المدينة الثلاثاء الماضي.

وبشكل يومي يتصدى المقاومون من حماس والجهاد وفصائل أخرى لاعتداءات الاحتلال على سكان الضفة والتي خلفت 640 شهيدا ونحو 5400 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أدت اعتداءات المستوطنين إلى استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة أكثر من 785 بجراح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.