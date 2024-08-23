اغتيال قيادي في تنظيم حراس الدين بغارة للتحالف في إدلب

قتل القيادي البارز في تنظيم حراس الدين أبو عبد الرحمن المكي اليوم الجمعة بقصف بطائرة يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي جنوب إدلب في الشمال السوري.

وجرى اغتيال المكي -الذي يشغل منصب "قائد المجلس الشرعي"- بواسطة طائرة مسيرة، وكان يستقل دراجة نارية، على الطريق الواصل بين بلدتي أحسم والبارة في جبل الزاوية جنوب إدلب.

وقبل نحو 3 سنوات نجا المكي من محاولة اغتيال من طائرة تابعة للتحالف الدولي، راح ضحيتها مرافقه الشخصي مصعب كنعان أبو عمير.

رحلة بين تنظيمات متعددة

وكان أبو عبد الرحمن شغل منصب قائد المجلس الشرعي في تنظيم حراس الدين، وقبل ذلك كان عضوا في مجلس الشورى لنفس التنظيم، وشغل أيضا منصب قائد لفصيل "جند الملاحم" خلال الفترة الواقعة بين عامي 2016، و2017، قبل أن يغير اسمه لفصيل "حراس الدين"، ويعلن تبعيته لتنظيم القاعدة، عقب إعلان جبهة النصرة انفصالها عن القاعدة عام 2016، وتشكيل ما عرف باسم "جبهة فتح الشام" والتي أصبحت فيما بعد هيئة تحرير الشام.

وفي مطلع عام 2020 اعتقلت هيئة تحرير الشام "المكي" بعد مداهمة منزله في مدينة جسر الشعور، إثر الاشتباكات التي دارت بين "هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين" مع عدد كبير من قيادات التنظيم ليبقى في سجونها لنحو عامين قبل أن يفرج عنه.

وكان المكي من الشخصيات التي رفضت القتال الذي دار بين جبهة النصرة وجند الأقصى المبايع لتنظيم الدولة الإسلامية أواخر عام 2016 والذي انقسم خلاله فصيل "جند الأقصى" إلى 3 أقسام، أحدها بايع تنظيم الدولة وذهب إلى الرقة، والثاني أعلن تشكيل "لواء الأقصى" والذي أصبح فيما بعد "أنصار التوحيد" ومازال يعمل في منطقة إدلب، أما الثالث فهو الذي أصبح يعرف باسم جند الملاحم وغير اسمه لاحقا إلى "حراس الدين" وأعلن مبايعة تنظيم القاعدة.

كما كان "المكي" من أبرز قيادات جبهة النصرة في أوائل تشكيلها وشغل فيها عدة مناصب قيادية بدأت بمسؤول قاطع الملاحم، ثم أصبح قاضيا في محكمة "معرة النعمان" التابعة لجبهة النصرة، قبل أن يعلن انشقاقه عنها عقب انفصالها عن تنظيم القاعدة ببيان رسمي ألقاه قائدها أبو محمد الجولاني.

فيما اغتالت طائرة تابعة للتحالف الدولي مرافق المكي الشخصي، مصعب كنعان أبو عمير، قبل 3 سنوات في منطقة إدلب ونجا "المكي" حينها من محاولة الاغتيال.

وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية في 11 أبريل/نيسان لعام 2023 قائد حراس الدين سامي محمود العريدي على "قائمة الإرهابيين الدوليين"، نظرا لدوره القيادي في جماعة حراس الدين، حسب بيان صحفي لوزارة الخارجية الأميركية.