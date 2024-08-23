استطلاع: صعود اليمين المتطرف يُقلق 73% من البريطانيين

أعرب 73% من المشاركين في استطلاع أُجري ببريطانيا عن قلقهم من صعود اليمين المتطرف في البلاد، كما كشف الاستطلاع عن زيادة شدة المخاوف بشأن العديد من القضايا.

وأجرى الاستطلاع شركة "إيبسوس" للأبحاث بعنوان "بريطانيا المنقسمة" بين 9-12 أغسطس/آب الجاري بمشاركة 1100 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و75 عاما.

وكشف الاستطلاع عن زيادة شدة المخاوف بشأن كثير من القضايا، ووفقا له فإن 85% من المشاركين قالوا إن هناك انقساما في البلاد، و83% قالوا إن الاقتصاد البريطاني في مستوى ينذر بالخطر.

كما أكد 84% من المستطلعين أنهم قلقون بشأن سلامة الناس في المناطق التي شهدت أعمال عنف يمينية متطرفة.

ولفت المشاركون إلى فشل شركات التواصل الاجتماعي، التي كانت هدفا لانتقادات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في تناول الأحداث.

وبلغت نسبة من وجدوا شركات التواصل الاجتماعي ناجحة 12%، فيما اعتبرها 60% غير ناجحة.

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، أعرب 73% عن قلقهم بشأن الديمقراطية في البلاد.

ويُذكر أن الاستطلاع أُجري بعد أعمال العنف اليمينية المتطرفة التي بدأت في البلاد نهاية يوليو/تموز الماضي واستمرت نحو أسبوع.

واندلعت موجة عنف غير مسبوقة في مدينة ليفربول وسط البلاد بعد مقتل 3 فتيات صغيرات، وإصابة 10 أشخاص آخرين على يد مراهق لم تحدد الشرطة البريطانية هويته، وانتشار معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن المهاجم لاجئ مسلم.

وخرجت بعد ذلك مظاهرات في أنحاء بريطانيا شارك فيها الآلاف ردا على عنف اليمين المتطرف، وتدعو إلى مكافحة العنصرية.