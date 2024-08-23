أظهر استطلاع نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية -الجمعة- أن 48% من الإسرائيليين يعتقدون أن تحقيق النصر المطلق في الحرب بـقطاع غزة، ليس هدفا واقعيا.

وقالت الهيئة إن الاستطلاع تم إجراؤه الخميس عبر شبكة الإنترنت، بالتعاون مع معهد القنطار على عينة تضم 605 رجال ونساء بعمر 18 عاما فما فوق، بما في ذلك القطاع العربي.

وبحسب الاستطلاع، فإن 48% من الإسرائيليين يعتقدون أن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق النصر المطلق في قطاع غزة ليس واقعيا، في حين يعتقد 31% أنه واقعي، وقال 21% إنهم لا يعرفون.

وبحسب الاستطلاع ذاته، أيد 49% من الإسرائيليين إبرام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية بالصيغة الحالية التي طرحها الوسطاء، ونُشرت في عدة وسائل إعلام إسرائيلية، بينما قال 30% إنهم يعارضونها، أما الباقون فقالوا إنهم لا يعرفون.

ويتضمن المخطط الذي تتحدث عنه الهيئة الرسمية، إطلاق سراح نحو 30 محتجزا إسرائيليا (نساء وبالغين وجرحى) مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، منهم 250 متهمون بقتل إسرائيليين، ووقف إطلاق النار، والانسحاب التدريجي من القطاع ومحور فيلادلفيا، واحتمال العودة للقتال خلال نحو 40 يوما.

وقال 50% من المستطلعة آراؤهم إن نتنياهو يتصرف وفقا لدوافع واعتبارات سياسية، في حين رفض 30% منهم هذا الافتراض.

وأظهر الاستطلاع أن 50% من أفراد العينة يرون بضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف القتال حتى ولو كان ذلك على حساب عدم هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في المقابل أجاب 27% بأن الحرب يجب أن تستمر حتى على حساب بقاء المحتجزين في الأسر.

وعن أداء نتنياهو خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، قال 58% من الإسرائيليين إنه ليس جيدا أو ليس جيدا على الإطلاق، مقارنة بـ32% أجابوا بجيد جدا أو جيد.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول -بدعم أميركي واسع- حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.