والز يقبل ترشيحه نائبا لهاريس ويتعهد بالتصدي لأجندة ترامب "الخطيرة"

أعلن تيم والز نائب المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس قبوله اختيار الحزب له لهذا المنصب، وتعهد والز بعدم السماح للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بتمرير ما سماها الأجندة الخطيرة على البلاد.

وفي خطاب قبول الترشيح الذي ألقاه في اليوم الثالث من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي المنعقد في شيكاغو، قال والز إن أفضل طريقة لطي صفحة ترامب وإنقاذ البلاد من أجندته هو وصول هاريس للبيت الأبيض.

وتعهد حاكم مينيسوتا بتوفير حياة أفضل وأكثر أمنا للأميركيين، وقال إن أجندة ترامب ونائبه جي دي فانس غريبة وخطيرة ولا تخدم أحدا سوى الأثرياء والأصوات الأكثر تطرفا في الولايات المتحدة.

كما اعتبر والز أن الرئيس السابق إذا عاد للبيت الأبيض سيلغي قانون الرعاية الصحية الميسرة، وسيدمر هو ونائبه فانس الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وسيثقلان كاهل الطبقة المتوسطة.

وكان المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي قد اعتمد رسميا -فجر أمس الأربعاء- كامالا هاريس مرشحة للحزب لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في المقابل، حذر المرشح الجمهوري دونالد ترامب من اندلاع حرب عالمية ثالثة في حال فوز منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال ترامب أمام حشد انتخابي إن العالم كان آمنا عندما كان رئيسا، وأضاف أن الولايات المتحدة فقدت مكانتها جراء انسحاب إدارة جو بايدن وكامالا هاريس من أفغانستان، معتبرا أن الانسحاب كان "كارثيا".

محتجون يطوّقون القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو تنديدًا بالدعم الأمريكي للاحتلال والشرطة الأمريكية تفرقهم بالقوة pic.twitter.com/P6SfpaCaP4 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 22, 2024

مظاهرات بشيكاغو

وتتواصل المظاهرات في مدينة شيكاغو الأميركية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة والدعم الأميركي لتل أبيب.

وأقام متظاهرون يطالبون بوقف الحرب على غزة طوقا حول القنصلية الإسرائيلية في المدينة قبل أن تقوم الشرطة بتفريقهم.

وقد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات مع قرب انتهاء أعمال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي واعتماد المؤتمر برنامج الحزب الذي ركّز على حماية إسرائيل ومواصلة اتفاقيات التطبيع معها، وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتخللت فعاليات المؤتمر كلمة لوالدَي أحد المحتجزين في غزة طالبا خلالها بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتجاهل نائب المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية دعوة أحد الحاضرين لوقف ما وصفها بحرب الإبادة على غزة.

من جهتها، قالت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إن المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي يركز على ترامب أكثر من التركيز على أزمة الحدود الجنوبية الأميركية والتضخم الذي يدمر الأسر الأميركية، على حد تعبيرها.

يذكر أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تقدم هاريس على ترامب بعدة نقاط على المستوى الوطني وكذلك في بعض الولايات التي يوصف التصويت فيها بالحاسم.