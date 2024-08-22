محللون إسرائيليون: نتنياهو مستعد للتضحية بالأسرى مقابل البقاء بمحور فيلادلفيا

قال محللون إسرائيليون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفضل بقاء قواته في محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر عن استعادة الأسرى الأحياء من قطاع غزة، وأكدوا أن الحكومة تدفع باتجاه إفشال المفاوضات.

ووفقا لمراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12، نير دفوري، فإن تقديرات الجيش تشير إلى أن الأسرى الستة الذين أعلنت إسرائيل انتشال جثثهم هذا الأسبوع ربما قتلوا بنيران إسرائيلية.

وقال دفوري إن هؤلاء الأسرى بقوا فترة طويلة في قبضة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكان بالإمكان إعادتهم أحياء، مضيفا "هذا يضعنا أمام أهمية الصفقة لأن هناك 109 آخرين يتعفنون في الأنفاق ويمكن إنقاذهم".

بدوره، قلل أوهاد حمو -مراسل الشؤون العربية في القناة 12- من الأهمية المعنوية لاستعادة جثث الأسرى. وقال "حماس تاريخيا تولي اهتماما كبيرا للجنود وهو أمر يمكن فهمه لو نظرنا لما حدث مع الجندي جلعاد شاليط".

نتنياهو لا يشجع المفاوضات

وفي السياق، قالت دانا فايس -محللة الشؤون السياسية بالقناة 12- إن نتنياهو قال بنفسه إنه لا يعتقد بوجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى وإنه مصمم على البقاء في محوري نتساريم وفيلادلفيا وإنه ملتزم بما يضمن له العودة للقتال، مؤكدة أنه "حديث لا يشجع حماس على المفاوضات".

وأضافت فايس "عمليا، نتنياهو لم يتزحزح عن مسألة التمسك بنتساريم وفيلادلفيا، ومصر أكدت أن هذا الأمر غير مقبول وهناك حالة إحباط بين المفاوضين والأجهزة الأمنية".

ووفقا للمتحدثة نفسها، فقد أبلغ المفاوضون الإسرائيليون نتنياهو بأنه "لا مجال للتفاوض دون إبداء مرونة في مسألة نتساريم وفيلادلفيا، لكنه قال لهم إنها مسألة سياسية وإنه لو خيّر بين فيلادلفيا والأسرى فسيختار الأول".

وقالت تاليا دنتسيغ -وهي حفيدة أحد الأسرى الستة الذين انتشلت جثثهم من غزة- إن نتنياهو "خيب أملي مرارا ولا أتوقع منه شيئا لكنني أتوقع من الشعب أن ينزل لميدان المخطوفين (الأسرى) لأننا لا نريد العيش أكثر من هذا في هذه المصيبة".

وأضافت للقناة الـ12 "لا نريد العيش في هذا الخراب.. نريد صفقة تعيد الأسرى أحياء بطريقة آمنة دون المخاطرة بحياة الجنود".

وتعليقا على هذا الحديث، قال المتحدث السابق باسم الجيش رونين مانيليس "لقد سمعتم ما قالته دنتسيغ وعلى الناس التي لم تعد تبالي بقضية الأسرى أن تفيق وأن تعود مجددا للشارع".

حديث غير واقعي

وأضاف مانيليس "على نتنياهو توضيح كيف أصبح محور فيلادلفيا مهما جدا بينما إسرائيل لم تفكر في احتلاله إلا بعد 8 شهور من الحرب وحتى لو انسحبت منه فبإمكانها العودة إليه مجددا وإعادة احتلاله خلال يومين في حال أعادت حماس بناء قدراتها" مشيرا إلى أن إسرائيل "تأخرت في احتلال هذا المحور لأنها كانت خائفة من دخوله".

ومن جهتها، قالت موريا وولبيرغ -مراسلة الشؤون السياسية بالقناة 13- إن زيارة وفد التفاوض للقاهرة والمقررة هذا الأسبوع باتت محل شك كبير بسبب موقف نتنياهو الذي يجعل التفاوض بلا جدوى كما يقول مسؤول ملف الأسرى في الجيش اللواء نيتسان آلون.

وقالت وولبيرغ إن نتنياهو أبلغ فريق التفاوض بأنه يعرف كيف يدير المفاوضات وإنه أدارها من قبل مع نقابة العمال، وإن مسؤولي الأجهزة الأمنية ردوا بأن مفاوضات نقابة العمل كانت دون سقف زمني بينما مفاوضات الأسرى ترزح تحت ضغط الوقت لأن كل يوم يمر يعني موت المزيد منهم.

وأخيرا، قال يسرئيل زيف -الرئيس السابق لوحدة العمليات بالجيش- إن إسرائيل لا تفعل شيئا سوى أنها تستعيد جثثا في توابيت، مشيرا إلى أن "حماس -وبعد تخليص بعض الأسرى أحياء- نقلت الباقين لأماكن يصعب إنقاذهم منها دون صفقة".

وختم زيف بالقول "لقد أعادوا 6 جثث ودفنوها دون أي مراسم أو احترام، وهذا يعكس تعامل هذه الحكومة (مع قضية) الأسرى".