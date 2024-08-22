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عاجل | وكالة إنترفاكس: تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مارينوفكا بمنطقة فولغوغراد الروسية بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

22/8/2024-|آخر تحديث: 22/8/202407:56 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة