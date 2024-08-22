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عاجل | كتائب القسام: استهدفنا قوات الاحتلال على محور البلاونة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية ضمن معركة طوفان الأقصى

22/8/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة