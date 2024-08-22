أخبار

عاجل | كتائب القسام: استهدفنا قوات الاحتلال على محور البلاونة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية ضمن معركة طوفان الأقصى

22/8/2024-|آخر تحديث: 22/8/202408:27 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة