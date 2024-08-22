بنغلاديش تلغي جوازات الشيخة حسينة وأعضاء حكومتها السابقين

نقلت صحيفة "داكا تريبيون" عن مسؤولين بوزارة الداخلية في بنغلاديش، اليوم الخميس، أن الحكومة المؤقتة التي يرأسها محمد يونس ألغت جوازات السفر الدبلوماسية لرئيسة الوزراء السابقة حسينة واجد وأعضاء الحكومة والبرلمان السابقين.

وقال المسؤولون في وزارة الداخلية للصحيفة إن القرار الرسمي سيصدر قريبا بشأن جواز سفر حسينة.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة قد فرت في الخامس من الشهر الجاري إلى الهند على متن مروحية عسكرية إثر انتفاضة شعبية قادها الطلاب.

وقتل خلال الانتفاضة التي استمرت أسابيع أكثر من 450 شخصا معظمهم بنيران الشرطة.

والاثنين الماضي، أطلقت محكمة جرائم الحرب في بنغلاديش والتي أسستها رئيسة الوزراء السابقة 3 تحقيقات مرتبطة بـ"القتل الجماعي" بحقها؛ على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

في غضون ذلك، وصل فريق من الأمم المتحدة إلى بنغلاديش اليوم في مهمة قد تفضي إلى فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي وضعت حدا لحكم الشيخة حسينة الذي استمر 15 عاما.

وقال مكتب الأمم المتحدة في داكا إنه قد يتم نشر فريق منفصل لتقصي الحقائق في الأسابيع المقبلة لإجراء تحقيق.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت في تقرير أولي الأسبوع الماضي إنه توجد مؤشرات قوية على حدوث انتهاكات شملت عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واعتقالات واحتجازات تعسفية، واختفاءات قسرية، وعمليات تعذيب وسوء معاملة، خلال الاحتجاجات التي أطاحت بنظام حسينة واجد.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة محمد يونس قد تعهد بأن إدارته ستقدم الدعم الذي يحتاجه محققو الأمم المتحدة.