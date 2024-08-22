الدويري: قدرات المقاومة في غزة والضفة أصبحت تتحدث عن نفسها

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن العمليات التي تبثها فصائل المقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تعكس قدرتها على إدارة المعركة وتطور العمل المشترك فيما بينها.

وأضاف -في تحليل للمشهد العسكري- أن عملية قتل الجندي الإسرائيلي في منطقة الأغوار بالضفة الغربية تعكس التطور النوعي في الأداء، لأنها جرت في منطقة حدودية خاضعة بالكامل لحرس الحدود والمستوطنين وطائرات المراقبة.

وأشار إلي أن هذه العملية جرت على مراحل بعضها في الليل وبعضها في النهار، مما يعني وجود استطلاع دقيق للمكان والوقت وإمكانية حدوث أي تدخل وصولا إلى تنفيذ العملية والهروب من المكان قبل رصد سيارة المنفذين بطائرة مسيّرة.

وعن عملية إسقاط سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أوضح الدويري إنها عملية إنزال تقني وليست إسقاطا عسكريا بالنظر إلى الوجود القوي لقوات الاحتلال في المكان.

وفيما يتعلق بالمعارك في غزة، قال الخبير العسكري إن قدرات المقاومة تتحدث عن نفسها والفيديوهات التي تنشر يوميا تظهر عمليات مركبة تعكس قوة منظومة القيادة والسيطرة على إدارة معركة ناجعة بجهد مشترك بين الفصائل.