إلهان عمر: بلينكن تعرض للإذلال في إسرائيل

قالت النائبة بمجلس النواب الأميركي إلهان عمر إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تعرض لإذلال خلال زيارته إلى إسرائيل لبحث صفقة تشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت عمر في مؤتمر صحفي مشترك مع النائبة كوري بوش في شيكاغو التي يعقد فيها المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي: "الآن اسألوا أنفسكم. كيف يمكن لوزير خارجيتنا أن يسافر 11 مرة ويتوسل من أجل إنهاء حادث. نواصل نحن تقديم القنابل والأسلحة التي تسببت فيه".

وتابعت: "كيف لا نخجل من هذا الإذلال الذي يواجهه ممثلو إدارتنا؟ القول إننا نحترم القانون الدولي، ليس نفاقا فقط بل هو إذلال أيضا"، وفق تعبيرها.

وانتقدت النائبة الديمقراطية إلهان عمر إدارة الرئيس جو بايدن لرفضها الاعتراف بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وتعليقا على تصريح بايدن بأنهم يعملون بلا كلل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، قالت إلهان عمر إن على مسؤولي الإدارة الأميركية أن يخجلوا لاستخدامهم مثل هذا التصريح، مشيرة إلى استمرار واشنطن في تقديم الأسلحة لإسرائيل.

وأضافت أن على إدارة بايدن التوقف عن إرسال الأسلحة لإسرائيل إذا كانت تريد حقا وقف إطلاق النار في غزة.

وبالتزامن، كتبت إلهان عمر عبر على منصة "إكس" أن لدى مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس فرصة لتعمل على تجسيد إدارة الحزب في وقف الإبادة في غزة.

وإلهان عمر سياسية أميركية من أصل صومالي، تنتمي للحزب الديمقراطي، فازت بعضوية مجلس نواب ولاية مينيسوتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وأصبحت أول مسلمة محجبة في مجلس تشريعي بأميركا.

من جانبها، قالت النائبة كوري بوش إن "أكثر من 40 ألف رجل وامرأة وطفل قتلوا في غزة بأسلحة أنتجتها الولايات المتحدة ودفعت ثمنها".

وبعد محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته، قال وزير الخارجية الأميركي إن إسرائيل وافقت على المقترح الذي قدمته واشنطن مؤخرا بشأن صفقة وقف محتمل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأضاف أن على حركة حماس قبول المقترح.

وأثارت تصريحات بلينكن جدلا كبيرا، وقالت صحف إسرائيلية إنه أعطى ضوءا أخضر لنتنياهو لاتخاذ موقف متشدد من الصفقة.