وكالة إيرانية تحسم الجدل بشأن سقوط مروحية رئيسي

نقلت وكالة أنباء إيرانية عن مصدر وصفته بالمطلع أن النتائج النهائية للتحقيق في مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلصت إلى السبب الرئيسي وراء سقوط المروحية التي كانت تقله.

وقال المصدر لوكالة فارس شبه الرسمية إن تحطم المروحية -التي كانت تقل الرئيس الراحل في مايو/أيار الماضي- سببه الظروف الجوية وعدم قدرة المروحية على تحمل الوزن الذي كان على متنها.

وكانت الروايات تضاربت بشأن أسباب سقوط المروحية بين من اعتبرها حادثا عرضيا غير متعمد وبين آخرين رأوا أنها عملية مخطط لها ووجهوا أصابع الاتهام لجهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) بالوقوف وراءها.

وفي 20 مايو/أيار الجاري أعلن التلفزيون الإيراني وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية يوم 19 من الشهر نفسه بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

كما توفي في الحادث كل من محافظ تبريز مالك رحمتي وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط في الحرس الثوري وطاقم المروحية المكون من 3 أفراد.