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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع بلينكن التطورات بغزة وجهود الوساطة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد أهمية توحيد الجهود للإفراج عن الأسرى والمحتجزين وتجنب التصعيد (وكالات)
21/8/2024-|آخر تحديث: 21/8/202402:36 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا مع زير الخارجية أنتوني بلينكن بشأن قطاع غزة وجهود الوساطة.

وقالت الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد التزام قطر بدورها في الوساطة إلى جوار مصر والولايات المتحدة، كما أكد أهمية توحيد الجهود للإفراج عن الأسرى والمحتجزين وتجنب التصعيد.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال على أهمية توحيد الجهود لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، وأكد استمرار جهود قطر واتصالاتها لوقف الحرب وإرساء السلام بالمنطقة.

وقبل ذلك اجتمع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن العزيز بن صالح الخليفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة مساء أمس الثلاثاء وبحث معه آخر تطورات الأوضاع في غزة.

وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن العزيز بن صالح الخليفي مع بيلنكن U.S. Secretary of State Antony Blinken meets with Qatari Minister of State Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, in Doha, Qatar, August 20, 2024. REUTERS/Kevin Mohatt/Pool
الخليفي (وسط) بحث مع بلينكن مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة (رويترز)

كما بحث الخليفي مع بلينكن مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

من جهته أكد بلينكن أن هناك "اتحادا مع قطر ومصر للعمل بمختلف الطرق لكي لا يكون هناك تصعيد في قطاع غزة".

وقال إن "العالم يدعم خطة بايدن ومجلس الأمن أيضا، وواشنطن تسعى للحصول على موافقة كل الأطراف ونعمل على التفاصيل".

وأضاف أنه "سمع مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قبلت مقترح سد الفجوات وأبدى أمله أن تقوم حركة "حماس" بالشيء نفسه"، وفق تعبيره.

وفي تصريحات صحفية أخرى في ختام زيارته القصيرة إلى الدوحة، مساء أمس الثلاثاء، قال بلينكن إنه بمجرد موافقة حماس على مقترح سد الفجوات ستكون هناك حاجة إلى الاتفاق على تنفيذ التفاصيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة الأنباء القطرية (قنا)