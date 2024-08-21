رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع بلينكن التطورات بغزة وجهود الوساطة

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا مع زير الخارجية أنتوني بلينكن بشأن قطاع غزة وجهود الوساطة.

وقالت الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد التزام قطر بدورها في الوساطة إلى جوار مصر والولايات المتحدة، كما أكد أهمية توحيد الجهود للإفراج عن الأسرى والمحتجزين وتجنب التصعيد.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال على أهمية توحيد الجهود لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، وأكد استمرار جهود قطر واتصالاتها لوقف الحرب وإرساء السلام بالمنطقة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/jOHUVvIyN4 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 20, 2024

وقبل ذلك اجتمع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن العزيز بن صالح الخليفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة مساء أمس الثلاثاء وبحث معه آخر تطورات الأوضاع في غزة.

كما بحث الخليفي مع بلينكن مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

من جهته أكد بلينكن أن هناك "اتحادا مع قطر ومصر للعمل بمختلف الطرق لكي لا يكون هناك تصعيد في قطاع غزة".

وقال إن "العالم يدعم خطة بايدن ومجلس الأمن أيضا، وواشنطن تسعى للحصول على موافقة كل الأطراف ونعمل على التفاصيل".

وأضاف أنه "سمع مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قبلت مقترح سد الفجوات وأبدى أمله أن تقوم حركة "حماس" بالشيء نفسه"، وفق تعبيره.

وفي تصريحات صحفية أخرى في ختام زيارته القصيرة إلى الدوحة، مساء أمس الثلاثاء، قال بلينكن إنه بمجرد موافقة حماس على مقترح سد الفجوات ستكون هناك حاجة إلى الاتفاق على تنفيذ التفاصيل.