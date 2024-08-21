وزير الدولة بالخارجية القطرية يبحث مع بلينكن التطورات بغزة

اجتمع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن العزيز بن صالح الخليفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة مساء أمس الثلاثاء وبحث معه آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

كما بحث الخليفي مع بلينكن مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

من جهته أكد بلينكن أن هناك "اتحادا مع قطر ومصر للعمل بمختلف الطرق لكي لا يكون هناك تصعيد في قطاع غزة".

وقال إن "العالم يدعم خطة بايدن ومجلس الأمن أيضا، وواشنطن تسعى للحصول على موافقة كل الأطراف ونعمل على التفاصيل".

وأضاف أنه "سمع مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قبلت مقترح سد الفجوات وأبدى أمله أن تقوم حركة "حماس" بالشيء نفسه"، وفق تعبيره.

وفي تصريحات صحفية أخرى في ختام زيارته القصيرة إلى الدوحة، مساء أمس الثلاثاء، قال بلينكن إنه بمجرد موافقة حماس على مقترح سد الفجوات ستكون هناك حاجة إلى الاتفاق على تنفيذ التفاصيل.