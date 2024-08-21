تحدث موقع "والا" الإسرائيلي، عن ما يصفها بإستراتيجية جديدة يتبعها حزب الله اللبناني حاليا في سياق تصاعد نذر المواجهة المفتوحة مع إسرائيل.

وقال الموقع إن استراتيجية حزب الله الجديدة تقوم على توجيه نيرانه إلى بيوت المدنيين في شمال إسرائيل، وهو ما يلتقي مع تهديدات الأمين العام للحزب في الأسابيع الأخيرة بالانتقال إلى مستوى آخر في المواجهة.

وقال الموقع المختص في الشؤون الأمنية إن حزب الله رفع عدد الهجمات بالمسيرات التي تكابد منظومات الاعتراض الإسرائيلية في التصدي لها، وكثف إطلاق الصواريخ.

وتتحدث بيانات الجيش الإسرائيلي عن نحو 7 آلاف هدف لحزب الله جرت مهاجمتها منذ بداية الحرب قبل 10 أشهر ونصف، وعن مقتل مئات من مسلحيه بينهم أفراد في "كتيبة الرضوان".

قلة جاهزية

وكثف حزب الله مؤخرا هجمات المسيرات التي يمكن إطلاقها قريبا من الحدود، لكن أيضا من منطقة صور الجنوبية، علما أن منظومات الاعتراض تعاني حتى الآن في التصدي لها عندما يجري إطلاق كثير منها في الوقت نفسه، كما قال الموقع الذي أكد أن قيادة الجيش لم تكن جاهزة لمواجهة التهديدات في المنطقة القريبة من الحدود وفي التصدي للطائرات الصغيرة.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لنصب مزيد من الرادارات وتقنيات الرصد والاعتراض في المنطقة.

وتحدث الموقع العبري عن إطلاق حزب الله بانتظام عشرات الصواريخ في وقت واحد لتصعيب المهمة على منظومات الاعتراض، وقد تراوح العدد عادة بين 20 و50، لكنه بلغ الأسبوع الماضي 100 في اليوم.

وذكّر الموقع بإعلان وزير الدفاع يوآف غالانت خلال زيارة إلى مواقع عسكرية في شمال إسرائيل عن استعداد الجيش لنقل مركز ثقل الجهد الحربي إلى الشمال، ويُعتقَد أن مفاوضات صفقة الأسرى ستؤثر مباشرة على الصدام مع حزب الله سواء نجحت أم لم تنجح.

وتقول إسرائيل إنها تريد من حزب الله سحب مقاتليه من المنطقة القريبة من الحدود، وسيكون على المستوى الأمني -حسب موقع "والا"- البت في طبيعة الرد العسكري إذا رفض هذا الشرط، وحتى إذا قبله لكنه أعاد نشر أفراده في المنطقة بعد بضعة أشهر.

الخاصرة الرخوة

ونقل الموقع تصريحات لقادة كبار أكدوا "جاهزية" الجيش الإسرائيلي للتوغل في لبنان "فورا" إذا تلقى الأوامر بذلك من المستوى السياسي، لكن قادة إسرائيليين متقاعدين شككوا أكثر من مرة في قدرة إسرائيل على خوض حرب شاملة ضد حزب الله، حتى إن الجنرال السابق في سلاح المدرعات إسحاق بريك قال إن هذه الحرب قد تنتهي بتدمير إسرائيل.

وحسب موقع "والا" يبحث حزب الله عن خاصرة إسرائيل الرخوة، ولاحظ الموقع أنه مقابل ما لحق به من خسائر في العدد والبنية التحتية، فقد وسع الحزب نطاق الهجمات لتشمل المستوطنات والبيوت في الشمال، ويمكن أن يفهم من ذلك أنه حدد لنفسه هدفا لردع الحكومة الإسرائيلية عن حرب كبرى.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هدد في يونيو/حزيران الماضي بالقتال "بلا ضوابط وبلا سقوف"، ثم ثنّى بتهديد آخر في الشهر الموالي جاء فيه أن استهداف المدنيين اللبنانيين "سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها في السابق".