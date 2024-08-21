قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة وتصيب شابا في نابلس

أفادت مصادر فلسطينية بانسحاب قوات الاحتلال من البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، بعد اقتحام استمر ساعات تخللته اشتباكات عنيفة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل البلدة القديمة بمدينة نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من محورها الجنوبي، وسّيرت دورياتها في شوارع وأحياء عدة قبل محاصرة البلدة القديمة ومداهمة عدد من المنازل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ودهمت جبل الشريف وحارة أبو اسنينة، وحطمت عددا من المركبات وفتشت أخرى، كما نصبت حواجز في المنطقة، أثناء اقتحامها مدينة دورا جنوبي الخليل.

وفي طوباس شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون ودهمت عددا من المنازل والمحال التجارية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة، تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع، في حين أكدت مصادر فلسطينية أن جرافات الاحتلال تعمدت إلحاق أضرار بسيارت ومنازل ومحال تجارية، قبل انسحابها من البلدة.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات أخرى في بلدة فقوعة شرقي جنين، وريما شمال رام الله، ومنطقة بيت تعمر شرق بيت لحم، وبلدة باقة شرق قلقيلية.

هدم منازل

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت منزلا مأهولا في بلدة تقوع، شرق بيت لحم، بذريعة البناء دون ترخيص.

كما هدمت سلطات الاحتلال مبنى قيد الإنشاء في بلدة دير الأسد، بقضاء عكا داخل الخط الأخضر، بحجة البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت القرية بالآليات العسكرية، ورافقتها جرافات الهدم.

وفي القدس المحتلة، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا ومنشآت تجارية وصناعية في حي "وادي الجوز"، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد شهود عيان بأن أصحاب المنشآت فوجئوا باتصال من قوات الاحتلال لإبلاغهم قرار الهدم، ولم يُسمح لهم بإزالة متاعهم، رغم حصولهم على قرارات من المحكمة الإسرائيلية بعدم الهدم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل عشرات العائلات الفلسطينية، وفرضت سلسلة من العقوبات على آخرين، بدعوى أن أبناءهم من منفذي عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول مركز معلومات فلسطين (معطى) إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 2777 عملية هدم في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منها 252 في مدينة القدس المحتلة.