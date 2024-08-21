قطر ونيوزيلندا تبحثان تعزيز التعاون ومستجدات وقف الحرب بغزة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني تعزيز التعاون مع نيوزيلندا، ومستجدات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال لقاءين للشيخ محمد بن عبد الرحمن في ولنغتون، اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لاكسن، ونائبه وزير الخارجية ونستون بيترز، وفق الخارجية القطرية.

وذكرت الوزارة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث مع المسؤولين النيوزيلنديين علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والفرص الاستثمارية في قطاعات الطيران والتكنولوجيا والطاقة والاستثمار، والتعاون في مجالي الطاقة النظيفة وأبحاث التكنولوجيا.

كما بحث "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة الوضع الإنساني في القطاع، وجهود دولة قطر في الوساطة الهادفة لإنهاء الحرب في غزة".

وأوضحت الوزارة أن زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأتي ضمن جولة في المنطقة بعد زيارته إلى أستراليا أمس الثلاثاء.

وبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في كانبرا، أمس الثلاثاء، تطورات الوضع في قطاع غزة، والتعاون الدفاعي بين قطر وأستراليا، وفق بيان للخارجية القطرية.

وتتوسط كل من قطر ومصر والولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.