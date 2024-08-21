اغتيال قيادي بكتائب شهداء الأقصى في غارة على صيدا

نعت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) العميد خليل المقدح الذي وصفته بأحد قادتها في لبنان.

وقالت شهداء الاقصى في بيان ان المقدح اغتيل بينما كان يقوم بواجبه النضالي ضمن معركة طوفان الأقصى.

واستهدفت مسيرة اسرائيلية المقدح بينما كان في سيارته بمنطقة الفيلات بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله عقب اغتيال القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/تموز الماضي.

ويتبادل حزب الله مع الجيش الإسرائيلي -منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- الاتهامات والتهديدات علاوة على قصف يومي خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.