اغتيال شقيق قيادي بحركة فتح في غارة إسرائيلية على صيدا

قال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان قتلت خليل المقدح شقيق القيادي بحركة فتح منير المقدح.

واستهدفت الغارة سيارة رباعية الدفع في منطقة الفيلات بمدينة صيدا، وتم انتشال الشهيد من السيارة، وسط تكبيرات الحشود المتجمهرة في المكان.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله على اغتيال القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/ تموز الماضي.

ويتبادل حزب الله مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قصفا يوميا؛ ما خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.