أخبار

عاجل| الحزب الديمقراطي يعتمد رسميا كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية

21/8/2024-|آخر تحديث: 21/8/202404:57 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة