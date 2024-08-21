4 مجازر إسرائيلية في غزة والمقاومة تستهدف الاحتلال بتل السلطان

استهدفت قوات الاحتلال قطاع غزة بغارات جديدة أسفرت عن مزيد من الشهداء والجرحى، وجاء ذلك بعد يوم من استشهاد العشرات في قصف استهدف مواقع مختلفة من القطاع المحاصر.

وقال مراسل الجزيرة إن طواقم الإسعاف انتشلت جثث 4 شهداء من منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح.

وأفاد المراسل باستشهاد صياد فلسطيني بنيران زوارق جيش الاحتلال قبالة ساحل مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال أيضا إن فلسطينيا استشهد إثر إصابته بنيران الاحتلال قرب مدينة حمد شمال غربي خان يونس.

كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة شاب فلسطيني إثر قصف مدفعي إسرائيلي قرب منطقة وادي غزة شمالي مخيم النصيرات.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 50 شهيدا و124 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 40 ألفا و223 شهيدا و92 ألفا و981 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

عمليات المقاومة

وفي التطورات الميدانية، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قتلت 3 جنود إسرائيليين إثر استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة "تي بي جي" بجوار مدرسة القادسية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، واستهداف قوة أخرى متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة "تي بي جي" وقذيفة أفراد بالمخيم الغربي في حي تل السلطان.

واستهدفت "الكتائب" دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" بجوار جامعة القدس المفتوحة في تل السلطان، كما استهدفت جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بعبوة صدمية في نفس الحي.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لآليات جيش الاحتلال وجنوده المتوغلين بمنطقة القرارة، شمال شرق مدينة خان يونس.

كما عرضت "السرايا" مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاتليها بالاشتراك مع "الكتائب" جنودَ الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي الشابورة، وسط مدينة رفح.

وفي الإطار ذاته، أعلنت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح– أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية المتوغلة بمنطقة القرارة.

من جهته، قال جيش الاحتلال إنه قصف مناطق عدة في قطاع غزة، قال إنها استخدمت لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.